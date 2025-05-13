شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب": فصل الصيف الحالى لن يشهد انقطاع الكهرباء والحكومة أنهت الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن فصل الصيف الحالى لن يشهد انقطاع الكهرباء، وأن مشكلة تخفيف الأحمال لن تتكرر مثلما حدث الصيف الماضى، وذلك فى ظل الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، والمخصص لمناقشة موازنة وزارة الكهرباء للعام المالى الجديد 2025 - 2026.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة: هذه رسالة لطمأنة المواطنين، بشأن انقطاع الكهرباء هذا الصيف.

وجاء ذلك تعقيبا على استعراض ممثل وزارة الكهرباء، مشروع الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بموازنة وزارة الكهرباء، والذى أعلن عن زيادة فى دعم الكهرباء بقيمة 75 مليار جنيه، كما أعلن عن تعاقد الدولة على شحنات غاز كافية لتشغيل محطات الكهرباء فى فصل الصيف.

وأشاد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بما تم إعلانه، مؤكدا أن ذلك هو مايهم المواطنين فى فصل الصيف، ونريد طمأنتهم.