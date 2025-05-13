شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" ترفض استكمال اجتماعها لمناقشة موازنة الثقافة إلا بحضور الوزير والان مع تفاصيل الخبر

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الثلاثاء، حالة استياء وغضب بين النواب بسبب غياب وزير الثقافة أحمد هنو عن اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة موازنة البرامج والأداء وموازنة الوزارة للعام المالي 2025/2026.

وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، إنه لن يستكمل الاجتماع بدون حضور الوزير، مشيرا إلى أن ما تشهده الوزارة يعطي انطباعا بأن الأمور لديها جيدة ولا تحتاج لدعم، في حين أنها تواجه كوارث عديدة وقصور ثقافة مغلقة، وأصر على عدم استكمال الاجتماع قبل حضور الوزير.

من جانبه، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الوزير تغيب عن الاجتماع رغم المشاكل التي تعاني منها الوزارة وأزمة إغلاق قصور الثقافة.

ورفضت اللجنة استكمال الاجتماع لحين حضور الوزير، ورد ممثل الوزارة بأن الوزير كان في التزام رئاسي، وكان ذلك سبب عدم حضوره اجتماع اللجنة، فأعطت اللجنة مهلة لحضور الوزير صباح باكر، وأشار ممثل الوزارة إلى ارتباط الوزير باجتماع مجلس الوزراء غدا، فأمهلت اللجنة الوزير للحضور صباح الخميس، إلا أن ممثل الوزارة، أبلغ اللجنة باستعداد الوزير للقدوم إلى اللجنة بعد دقائق، كونه موجود حاليا في منطقة الزمالك، وأجلت لجنة الخطة والموازنة الاجتماع لحين وصول الوزير.