شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب: البريد يشهد طفرة وحقق مستهدفات المرحلة الثانية من حياة كريمة قبل بدايتها والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بدور الهيئة القومية للبريد ودورها الوطني الكبير ، لافتا إلي الطفره التي حققها في إنشاء مكاتب البريد ضمن مبادرة حياة كريمه وان الهيئة انتهت من مستهدفات المرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية قبل بدايتها .

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنه اليوم الثلاثاء المخصص لمناقشة الموازنه العامه للهيئة القومية للبريد للعام 2025-2026 بحضور داليا الباز رئيس الهيئة القومية للبريد ، أن تعداد موظفي البريد يصل الي 50 الف موظف ونطالب بتامين علاج العاملين وأسرهم لان مجلس النواب معبر عن عن نبض الشارع ولابد من تامين العاملين والأسر مؤكدا علي دعمنا الكامل لكل العاملين بالبريد.

وأضاف بدوي أن البريد مؤسسة نعتز بها ولها كل الدعم وان البريد سيكون أكثر شراكه مع كل بيت مصري ، تماشيا مع التواكب و التحول الرقمي.