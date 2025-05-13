شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: سأدعم النواب بشكل أكبر قبل الانتخابات..وطلباتهم لخدمة المواطن وليست شخصية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن هناك فجوة بين المطلوب تنفيذه من مشاريع وبين المخصصات، مشيرًا إلى أنه لسد هذه الفجوة تم الاستعانة بالقطاع الخاص بما لا يجور على الحق المجتمعي، من خلال تخصيص عدد ساعات للاستهلاك الشخصي للنادي و الأعضاء.

وأكد أشرف صبحى خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه على مدار توليه الوزارة تلقى آلاف الطلبات من النواب بمجلس الشيوخ أو مجلس النواب ولم يتلقى أي طلب شخصي من النواب وكلها كانت طلبات لخدمة المواطنين وتحقيق ما يساعده في عمله ويحقق مصلحة المواطن .

وأضاف الوزير، سأدعم النواب بشكل أكبر قبل الانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك رد للدعم الذي قدموه للوزارة طول السنوات الماضية، مؤكدا: على أن هناك طلبات كبيرة يتلقاها من نواب البرلمان نواب وشيوخ، ورغم ذلك لا يوجد بينها طلبات شخصية، وإنما طلبات لتحقيق المصلحة الوطنية.

وأشار إلى أن حجم الموازنات الحكومية ٣٠ مليار جنيه و٢٤ مليار جنيه من القطاع الخاص و ٤ مليار جنيه لمراكز الشباب و٨ مليار جنيه للأندية.