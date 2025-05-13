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ولي العهد يستقبل الرئيس الأمريكي ويقيم مأدبة غداء رسمية تكريمًا له

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ولي العهد يستقبل الرئيس الأمريكي ويقيم مأدبة غداء رسمية تكريمًا له

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، حيث رافقت الخيل العربية موكبه، وعزفت الأبواق ترحيبًا بقدومه، وعزف السلامان الوطني الأمريكي والملكي السعودي، واستعرض فخامته مع سمو ولي العهد حرس الشرف.

عقب ذلك صحب ولي العهد، الرئيس الأمريكي إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث تناول الجميع القهوة ، وصافح ترمب مستقبليه، فيما صافح ولي العهد الوفد المرافق للرئيس.

وقد أقام ولي العهد مأدبة غداء رسمية تكريمًا للرئيس الأمريكي.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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