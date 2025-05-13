ولي العهد يستقبل الرئيس الأمريكي ويقيم مأدبة غداء رسمية تكريمًا له

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، حيث رافقت الخيل العربية موكبه، وعزفت الأبواق ترحيبًا بقدومه، وعزف السلامان الوطني الأمريكي والملكي السعودي، واستعرض فخامته مع سمو ولي العهد حرس الشرف.

عقب ذلك صحب ولي العهد، الرئيس الأمريكي إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث تناول الجميع القهوة السعودية، وصافح ترمب مستقبليه، فيما صافح ولي العهد الوفد المرافق للرئيس.

وقد أقام ولي العهد مأدبة غداء رسمية تكريمًا للرئيس الأمريكي.