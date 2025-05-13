قصر بكنجهام: ماكرون يزور بريطانيا بدعوة رسمية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال قصر بكنجهام في بريطانيا اليوم الثلاثاء إن الملك تشارلز والملكة كاميلا سيستضيفان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته في قلعة وندسور في يوليو، بعد قبول الرئيس الفرنسي دعوة للقيام بزيارة دولة للمملكة.

وستجري زيارة الدولة في الفترة من الثامن إلى العاشر من يوليو، وهي مناسبة مهمة تتسم بالفخامة والاحتفالات وعادة ما تتضمن جولة في عربة تجرها الخيول ومأدبة رسمية فخمة.

ومن المقرر أيضا أن يستضيف الملك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارة دولة بعد أن وجه رئيس الوزراء كير ستارمر دعوة لترامب في فبراير، لكن موعد الزيارة لم يُعلن بعد.