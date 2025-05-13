اخبار العالم

الرئيس الأميركي يصل إلى الرياض وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبليه

0 نشر
0 تبليغ

  • الرئيس الأميركي يصل إلى الرياض وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبليه 1/2
  • الرئيس الأميركي يصل إلى الرياض وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبليه 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إلى الرياض، في أول زيارة رسمية خارجية له بعد توليه منصبه في 20 يناير الماضي، وفي مستهل جولة خليجية تشمل وقطر والإمارات.

وحطت طائرة ترامب، قبل قليل، بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وكان في استقباله في المطار سمو الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وتوجه وترامب إلى صالة التشريفات بمطار الملك خالد الدولي في استراحة قصيرة، تبادلا خلالها الأحاديث الودية، وتناولا القهوة السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا