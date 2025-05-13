بيسكوف: روسيا تواصل التحضيرات للمفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "روسيا تواصل التحضيرات للمفاوضات مع أوكرانيا، المقرر عقدها في 15 أيار الجاري، في مدينة إسطنبول التركية".
واشار بيسكوف للصحفيين، الى ان "الجانب الروسي يواصل الاستعداد للمفاوضات المقرر إجراؤها، الخميس المقبل، في إسطنبول"، لافتا الى ان "أوروبا تقف إلى جانب أوكرانيا ولا يمكنها أن تدّعي اتباع نهج متوازن في المفاوضات".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.
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