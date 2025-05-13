البساط: عرضت والمدير العام للصندوق العربي رؤية متوسطة المدى للاقتصاد اللبناني

اشار وزير الإقتصاد والتجارة عامر البساط، الى انني "التقيت المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السبع حيث أكد التزام الصندوق الدائم بدعم لبنان في هذه المرحلة التحولية".
ولفت الى انني "عرضتُ على السبع رؤية متوسطة المدى للاقتصاد اللبناني. كما ناقشتُ معه المجالات الممكنة التي يمكن أن يساهم فيها الصندوق في دعم لبنان".
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