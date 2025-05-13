فوز عدد من المرشحين في الانتخابات الاختيارية في قضاء زحلة

فاز في الانتخابات الاختياريّة في ​قضاء زحلة​ بالتّزكية، كل من: في دير الغزال: منير جميل السكاف، في يوغون اولوك- عنجر: هاروتيون بدروس لاكيسيان، في شهابية الفاعور: سهى حكمت الجمعة، في وادي العرايش: جورج فوزي حبشي، في ماسا: قاسم محمد ناصر، في بتياس عنجر: موسيس وانس تشابريان، في الوقف- عنجر: سروب يسايي سقايان، في تل الأخضر: نجيب عبد اللطيف قزعون، في شهابية الفاعور: بسام محمد الشهاب، في الراسية التحتا: سليم جوزيف حوكو، في النبي ايلا: محمد فواز خليل، في زحلة حي السيدة: جورج سليم حمزو، في زحلة الميدان الغربي: سمير مخايل سعادة، في زحلة الراسية الفوقا: وهبة يوسف القاصوف، في شتوره: فادي كريم صوما، في حاجي حبيلي- عنجر: هوفيك هاكوب كوداشيان، في مكسه: عقل عادل سعيد، في قوسايا: طانيوس ناصيف عبدو، في المعلقة الشمالي: حمود علي ابو احمد؛ وفي الفرزل التحتا: جورج عزيز دعيبس وجورج فايز حنا.

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