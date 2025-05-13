بري تسلّم من ديوان المحاسبة قطع حساب عن عامي 2003 و2004 وتقريراً خاصاً بحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير حيث جرى عرض للاوضاع العامة لاسيما الاقتصادية منها.

في سياق اخر، تسلّم بري من وفد من ديوان المحاسبة قطع حساب عن عامي 2003 و 2004 وتقريراً خاصاً يتعلق منظومة الصرف الصحي، وتقريراً آخر بحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد.

وأكد الوفد لبري أن "الديوان لم ولن يتوقف عن إنجاز قطوعات الحسابات بالرغم من الظروف الصعبة وهو بصدد الإنتهاء منها قريبا جداً وذلك بدعم مباشر من وزير المالية الحالي".

كما تابع رئيس المجلس تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة خلال إستقباله نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية المارشال هارفي سميث والوفد المرافق بحضور السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان .