اشارت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان الى "تأخير طرأ في استلام الرسائل النصية (SMS) الخاصة بدفعات شهر نيسان 2025 لعدد من المستفيدين من برنامج "أمان"، وذلك نتيجة خلل تقني طارئ على مستوى شبكة الاتصالات".
واكدت انها "عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية، على معالجة هذا الخلل بشكل فوري، وتمت اعادة إرسال الرسائل النصية إلى جميع المستفيدين الذين لم يتلقّوا إشعار الدفع ولم يتمكنوا من صرف مساعداتهم". وطلبت "للاستفسار أو المتابعة، التواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة عبر الخط الساخن 1714".
واعتذرت عن هذا التأخير الخارج عن إرادتنا، ونؤكّد "التزامنا الكامل بتأمين الخدمة للمواطنين المستحقين بأعلى معايير الكفاءة والشفافية".
كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون الاجتماعية: تمت اعادة إرسال الرسائل النصية للمستفيدين من برنامج "أمان" لشهر نيسان بعد معالجة الخلل التقني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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