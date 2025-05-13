جامعة سيدة اللويزة أحيت العيد الـ38 لتأسيس الجامعة بعنوان "نحييِ تراثنا"

أحيت جامعة سيدة اللويزة، نهار الجمعة 9 ايار 2025، العيد الـ38 لتأسيس الجامعة بعنوان: نحييِ تراثنا، في الحرم الرئيسي في ذوق مصبح.

تضمّن الإحتفال عرض للأزياء، وعروضًا حية نابضة بالحياة، كما أجواء موسيقية ديناميكية قدمتها مواهب شبابية صاعدة.

واشار رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة الخوري الى ان "مع انطلاقة العهد الجديد تبرز أمامنا مسؤولية وطنية ورسالة سامية لا بدّ أن نحملها إلى العالم أجمع: رسالة مفادها أننا ماضون بثبات نحو التطوّر، وأننا في كلّ خيار نتّخذه نختار الصعود والارتقاء. وفي هذه اللحظة المفصلية، علينا أن نجدّد عهد الوفاء لجامعتنا، لهذا الصرح الذي احتضن طموحاتنا وساهم في تشكيل مسيرتنا".

ولفت الى ان "لا بدّ لنا أن نستذكر، بامتنانٍ عميق، أولئك الذين آمنوا بهذا الحلم وسعوا جاهدين ليصل هذا الصرح إلى ما هو عليه اليوم. ومن واجبنا أن نكمل المسيرة، لا بالكلام، بل بالانتماء الصادق، وبالوفاء العميق للقيم التي تأسّس عليها هذا المكان"، مضيفا "في عيد التأسيس، نحتفل لا بالماضي فقط، بل نحتفل بالغد – بغدٍ أفضل. فبشبابنا، وبصوت طلّابنا، تستمرّ المسيرة، وتتجدّد الرؤية، ويتكرّس الحضور. نعم، إنّ الاختلافات مطلوبة، بل ضرورية، فهي دليل تنوّع وحيوية. أما الخلافات العقيمة، فلا تُنتج إلّا الجمود والتراجع. لنكن على قدر المرحلة، ولنجعل من اختلافاتنا حوارًا يبني، لا خلافًا يهدم. طلّابنا هم قلب الجامعة النابض، وهم أيضًا مستقبل هذا الوطن، فبهم نؤمن، ومعهم نبني".