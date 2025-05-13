وجّه أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ امين الكردي اخبارا الى النيابة العامة التمييزية ضد مسلسل "مرحبا دولة 2" الذي يُعرض على قناة "LBCI"، بناء على توجيهات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وفق بيان صادر عن دار الفتوى.
وتم توجيه الاخبار بجرائم الاساءة للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية والمس بالدين الإسلامي الحنيف وشعائره وبإثارة النعرات الدينية والطائفية والنيل من الوحدة الوطنية، وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة، سنداً لأحكام المواد 317 و391، و474 من قانون العقوبات.
كانت هذه تفاصيل خبر دار الفتوى وجّه اخبارا النيابة العامة التمييزية ضد مسلسل "مرحبا دولة": يسيء للقرآن والمقدسات الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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