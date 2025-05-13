إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس أقامت عشاءها السنوي بالتعاون مع معهد Le Cordon Bleu

أقامت كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك، بالتعاون مع معهدLe Cordon Bleu العالمي، عشاءها السنوي لعام 2025، في حرم الجامعة الرئيسي في الكسليك.

واكدت رئيسة برنامج إدارة الضيافة والسياحة الدولية سهى جعيتاني، أن "هذا الحدث يجسّد التميز والإبداع وروح العمل الجماعي، حيث قام الطلاب بتصميمه وتنفيذه بالكامل تحت إشراف أساتذتهم". وأضافت: "إن شعار هذا العام، تذوّق مهارات نجوم الضيافة في المستقبل"، يعكس بوضوح رسالة القسم في إعداد قادة المستقبل في قطاع الضيافة". كما شددت على أهمية الشراكة الأكاديمية المستمرة مع معهد Le Cordon Bleu، التي تساهم في ترسيخ معايير التميز الأكاديمي الدولي داخل الحرم الجامعي.

من جهتها، شددت عميدة الكلية، دانيال خليفة فريحة، على "أن الاجتماع هذا المساء ليس فقط للاحتفاء بعشاء مميّز، بل للاحتفال برؤية متجذّرة في طاقات شبابنا، نحتفل بها اليوم في النسخة السادسة من هذا الحدث السنوي، الذي تحوّل إلى محطة مضيئة تُجسّد شغف طلابنا وقدرتهم على تحويل المعرفة والمهارة إلى تجربة استثنائية بكل المقاييس".

واكد رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب طلال هاشم "أن هذا العشاء يُجسّد ما نؤمن به في جامعة الروح القدس – الكسليك: التعلّم من خلال التطبيق، والنمو من خلال الخدمة، والقيادة من خلال التميّز"، مشدد على "أن الضيافة في الجامعة ليست مادة تعليمية فحسب، بل أسلوب حياة نعيشه بكل تفاصيله، وما يشهده الحضور هذا المساء هو نتيجة تعليم يرتكز على القيم والتميّز".

وفي كلمتها، أكدت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود "أهمية هذا اللقاء الذي يجمع نخبة من روّاد القطاع السياحي في لبنان، مشددة على ضرورة التعاون في هذه المرحلة الدقيقة لإنجاح الموسم السياحي المقبل".

وأشارت إلى أن "تبادل الأفكار والخبرات، وربط العالم الأكاديمي بالواقع المهني، هو خطوة ضرورية تساعد الطلاب على فهم التحديات والفرص بشكل مباشر، واكتساب الخبرة التي تمكّنهم من بناء مستقبلهم في قطاع يشكّل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني".

وأضافت "في لبنان تحديدًا، سيكتشف الطلاب أسرار الإرادة والصمود، ففي أصعب الظروف كنا نشهد المطاعم، وبيوت الضيافة، والفنادق تواصل فتح أبوابها في مختلف المناطق، وهذا دليل على حيوية القطاع وإصراره".

وأوضحت لحود أن وجودها اليوم "يؤكد دعم وزارة السياحة الكامل لهذا النوع من المبادرات، والتزامها بتسهيل كل الإجراءات الممكنة، من أجل العمل يدًا بيد لإبراز وجه لبنان الحقيقي".

ودعت الجميع إلى "التعاون لتطبيق أعلى معايير الشفافية والمصداقية في الأسعار وجودة الخدمات، حفاظًا على الثقة التي بدأت تعود إلى لبنان، وهذا ما يُعد التزامًا من قبل الوزارة، ومن كل المؤسسات والنقابات والاتحادات السياحية".

وذكرت أن "نحن أمام فرصة انطلاقة جديدة، بعد انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون، وتكليف رئيس الحكومة نواف سلام، حيث يقع علينا واجب الحفاظ على هذه الفرصة والبناء عليها من أجل المستقبل".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ العام 2004، تقدّم كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس- الكسليك بالتعاون مع Le Cordon Bleu وهو من أرقى المعاهد في مجال الطهي والضيافة، برنامجًا متميزًا مع شهادة مزدوجة: إجازة في إدارة الأعمال من جامعة الروح القدس وإجازة في إدارة الأعمال في إدارة الضيافة والسياحة الدولية من Le Cordon Bleu. يساهم هذا البرنامج في تشكيل مستقبل الطلاب اللبنانيين في صناعة الضيافة المزدهرة، ويوفّر للمنتسبين إليه: اكتساب المهارات الأساسية من خلال اكتساب معرفة متعمّقة بعمليات الضيافة وإدارة السياحة، والتسويق والتمويل وغيرها.