وزير الإتصالات بحث مع سفيرة السويد بالعلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون

استقبل وزير الإتصالات ​شارل الحاج​ في مكتبه في الوزارة، سفيرة ​السويد​ في لبنان جيسيكا سفاردستروم، في زيارة بروتوكوليّة تهدف إلى تعزيز أطر التّعاون بين البلدين.

وجرى خلال اللّقاء بحث العلاقات الثّنائيّة بين لبنان والسويد، وسبل تطوير التّعاون في قطاع الإتصالات.