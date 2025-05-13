وزير الإتصالات بحث مع سفيرة السويد بالعلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون

استقبل وزير الإتصالات شارل الحاج في مكتبه في الوزارة، سفيرة السويد في لبنان جيسيكا سفاردستروم، في زيارة بروتوكوليّة تهدف إلى تعزيز أطر التّعاون بين البلدين.
وجرى خلال اللّقاء بحث العلاقات الثّنائيّة بين لبنان والسويد، وسبل تطوير التّعاون في قطاع الإتصالات.
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