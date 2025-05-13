وزير الداخلية من طرابلس: عملية فرز الأصوات في الانتخابات لا شكّ فيها والنتائج موثوقة

أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أنّ عملية فرز الأصوات في الانتخابات البلدية والاختيارية لا شكّ فيها والنتائج موثوقة.
وأوضح، في تصريح من قصر عدل طرابلس، أنّ "لجان القيد تقوم بعملية فرز دقيقة وقد حصل بعض الملاحظات وتبين لنا أن لجان القيد كانت تنظر بكل الملاحظات لإعادة احتساب الأصوات في حال حصول خلل"، مشددًا على أنّ "الفرز يتم على 3 مراحل ما يؤكّد على نزاهة وشفافية العملية".
وكانت قد طالبت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات - "لادي" بإعادة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مدينة طرابلس، بعد مرور يومين على انتهاء عملية الاقتراع يوم الأحد 11 أيار 2025 من "دون صدور نتائج رسمية حتى اللحظة، فضلاً عن شكاوى بالجملة عن حصول تجاوزات فاضحة برزت خلال عمليات الفرز، ما تطلب إعادة الفرز في الكثير من الصناديق، وهو ما يثير شكوكا جدية حول سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، لافتة إلى أن أن العملية الانتخابية في طرابلس لم تعد تستوفي شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، وهو ما يستدعي إعادة العملية الانتخابية بالكامل في المدينة".
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