الصحة: سقوط شهيد في الغارة الإسرائيلية على دراجة نارية في حولا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على دراجة نارية في حولا أدت إلى سقوط شهيد".

وسبق وأن أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بغارة دراجة نارية في بلدة حولا الجنوبية.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.