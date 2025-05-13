إطلاق مشروع لدعم العائلات الأكثر فقرًا من المتضررين خلال الحرب في وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم قطري

أُطلق مشروع "الطريق إلى الاستقرار لدعم العائلات الأكثر فقرا من المتضررين خلال الحرب" في وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بدعم من صندوق قطر للتنمية وبرعاية السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وحضوره.
وفي تصريح له، أشار سفير قطر إلى "أنني شاركتُ في حفل إطلاق مشروع "الطريق إلى الاستقرار" بمساهمة كريمة من "الهلال الأحمر القطري" بتمويل من"صندوق قطر للتنمية" وبالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية".
وأوضح أنّ "هذا المشروع الذي سيستفيد منه أكثر من ثلاثة آلاف أسرة لبنانية من الأكثر احتياجًا عبر دعم نقدي لمدة ثلاثة أشهر، يجسّد التزام دولة قطر في الوقوف إلى جانب لبنان في كافة المجالات".
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