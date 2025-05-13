أكسيوس: ويتكوف والمفاوضون الإسرائيليون سيتوجهون اليوم للدوحة لاستئناف المحادثات بشأن غزة

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، قوله إنّ رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن قام بعمل جيد لإقناع حركة حماس بإتمام الصفقة الخاصة بالأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر.

وأفاد الموقع بأنّ المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والمفاوضين الإسرائيليين سيتوجهون اليوم للدوحة لاستئناف المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكانت قد شددت حركة "حماس"، في بيان، على أنّ عودة الأسير الأميركي الإسرائيلي المفرج عنه عيدان ألكسندر "كان نتيجة للاتصالات الجادة مع الإدارة الأميركية وجهود الوسطاء وليس بسبب العدوان" الإسرائيلي.

وأمس، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجندي الإسرائيلي، الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر والذي أفرجت عنه كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الاثنين، رفض مقابلة بنيامين نتانياهو.

وعند وصوله إلى ساحة الأسرى في تل أبيب للقاء عائلات الأسرى الإسرائيليين، قال ويتكوف في وقت سابق: "نأمل أن يكون الإفراج عن عيدان ألكسندر بارقة أمل للجميع، وكإسرائيلي ينبغي أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مسرورا"، مضيفًا "هذه لحظة مهمة لإعادة الأسرى من غزة وعلى نتانياهو استثمارها".