شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ للمشاركين فى منحة ناصر للقيادة الدولية: ندعم التواصل بين شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

استقبل مجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الوفد المشارك في النسخة الخامسة من "منحة ناصر للقيادة الدولية"، التي تُعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة 150 شابًا وفتاة من 80 دولة حول العالم.

وحضر اللقاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والمستشار بهاء الدين أبوشقة و النائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس

من جانبه، ألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق كلمة رحب فيها المشاركين مشيداً بدور وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المصرية بشأن تعزيز دور الشباب وتمكينهم.

وقال المستشار" عبد الرازق" إن مجلس الشيوخ وهو يستقبل هذه المجموعة المتميزة من الشباب الواعدين من كافة بلاد العالم يؤكد على دعمه لكل أشكال الحوار والتواصل بين شباب العالم واتاحة الفرصة أمامهم لطرح أفكارهم الخلاقة وتصوراتهم لمستقبل اوطانهم.

ولفت رئيس مجلس الشيوخ، الي أن منحة ناصر للقيادة الدولية في دورتها الخامسة والتي تنعقد تحت شعار (مصر والأمم المتحدة.. 80 عاماً تمثيلاً لقضايا الجنوب) تؤكد عمق التزام الدولة المصرية برسالتها الدولية ودورها التاريخي في الدفاع عن مصالح الشعوب النامية

تضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل أروقة مجلس الشيوخ، وفي نهاية الزيارة، قدم مجلس الشيوخ الهدايا التذكارية للمشاركين، وتم التقاط الصور التذكارية وسط تفاعل وحفاوة بالغة من قبل الجميع.

تأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية، التي تستمر في القاهرة حتى 25 مايو 2025، وتهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، وتُعد إحدى الآليات التنفيذية لتوصيات رئيس الجمهورية لدعم الكفاءات من الشباب الواعد.