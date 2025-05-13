شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: مصر تتحرك بثبات لوقف الحرب في غزة والرؤية المصرية السبيل للاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على أهمية الجهود المصرية الدؤوبة المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مشددا على أن مصر تضع القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتها القومية والإنسانية، وتتحرك على كافة المستويات لتقريب وجهات النظر وتحقيق تهدئة شاملة تحفظ دماء الأبرياء.

وأضاف "محسب"، أن التحركات السياسية والأمنية التي تقودها مصر، سواء من خلال اللقاءات المباشرة مع الأطراف المعنية أو من خلال التنسيق المستمر مع الولايات المتحدة وقطر والأمم المتحدة، تعكس حجم التأثير المصري على مسار الأزمة، مؤكدا أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا عبر إنهاء الاحتلال، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تبذل أقصى ما لديها من جهود لاحتواء التصعيد، انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية، وإيمانها الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن اللقاءات المتعاقبة التي تستضيفها القاهرة، سواء مع الوفود الإسرائيلية أو مع ممثلي الفصائل الفلسطينية، تؤكد أن مصر هي الطرف الأهم والأكثر مصداقية في إدارة هذا الملف المعقد.

وتابع "محسب": "العالم اليوم يشهد مدى التدهور المأساوي في الأوضاع الإنسانية داخل غزة، حيث لا غذاء ولا ماء ولا دواء، فيما تواصل قوات الاحتلال ارتكاب مجازر يومية ضد المدنيين العزل، أمام هذه الكارثة، كانت مصر وستظل، صمام الأمان، والقوة الدافعة باتجاه التهدئة والإنقاذ".

وأشار إلى أن جهود مصر لا تقتصر على التهدئة فقط، بل تمتد إلى ما هو أبعد، من خلال طرح رؤية شاملة تنطلق من ضرورة وقف إطلاق النار فورا، والسماح بدخول المساعدات، ثم استئناف مفاوضات سياسية جادة، تؤدي إلى تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية، وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، مؤكدا أن الرؤية المصرية تؤمن بأن الحل الحقيقي والدائم يتمثل في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذر النائب أيمن محسب، من خطورة استمرار العدوان ومحاولات تهجير السكان أو فرض حلول منقوصة لا تُلبي الحقوق المشروعة للفلسطينيين، مشددا على أن القيادة السياسية المصرية، تؤدي دورا وطنيا إنسانيا في أصعب الظروف، وتُقدم نموذجا في العمل من أجل السلام والاستقرار، مضيفا: "القضية الفلسطينية قضية عربية وإنسانية، ومصر تتحمل مسؤوليتها بشرف وكرامة، وستواصل دفاعها عن الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه الكاملة".