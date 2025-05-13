شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للاتصالات السلكية" يستهدف تدريب 60 ألف شاب عام 25/26 بمبادرات مميزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية، مضي المعهد قدماً في برامج التدريب علي نطاق واسع، كأولوية خلال السنة المالية الجديدة 2025/2026،حيث من المستهدف تدريب 60 ألف شاب، مقابل 22 ألف و200 خلال العام المالي الجاري.

ولفت أحمد خطاب، إلي المردود الإيجابي لبرنامج "التأهيل من أجل التوظيف"، حيث تم توظيف نحو 76.4% من إجمالي 2600 متدرب.

من جانبه ثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، دور المعهد القومي للاتصالات، حيث شهدت اللجنة العديد من المبادرات التي أطلقها المعهد، وهو أمر إيجابي، مؤكداً دعم البرلمان هذه الجهود بكل قوة.

وأضاف: "نتابع عمل المجلس منذ 2015، وأرى أن المعهد حالياً في أزهى عصوره، وهذا ليس من باب المجاملة، فمع كامل التقدير للقيادات السابقة، إلا أننا نرى اليوم دورًا يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي."

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى وجود تواصل مثمر ومستمر بين اللجنة والمعهد، مشيداً على نحو بالغ بالدور الذي يؤديه، لاسيما في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر.

وقال النائب أحمد بدوي، إن المعهد يُعد الجهة الأولى والرائدة في قطاع الاتصالات في هذا المجال، مضيفا :لدينا مبادرات مميزة ونجاحات استثنائية، وقد خضنا تجربة عملية بالتعاون مع النواب من خلال تقديم العديد من البرامج، وكان لها صدى إيجابي لدى المواطنين الذين أشادوا بها."

وتعقيبا علي تساؤلات النائب محمد يسري عبادة، حول انخفاض مخصصات بند الابحاث والدراسات للمشروعات الاستثمارية، علقت الدكتورة سارة عطية مدير الاداره الاستراتيجية بالمعهد، بتأكيدها أن الأولوية خلال العام المالي لمشروعات التدريب وإعداد الكوادر.

وأشارت المسؤولة، إلي أن المعهد منتشر في ربوع الجمهورية بواقع 19 مقر، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من استكمال باقي المحافظات غير المتواجد فيها بنهايه العام المالي.

وفي ختام الاجتماع، وافقت اللجنة البرلمانية علي مشروع موازنة المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسكليك وجملته 90.6 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد 2025/2026 مقابل 80.7 مليون جنيه العام الجاري بزياده نسبتها 12.22%.