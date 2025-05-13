شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبهة الوطنية" يختار هانى حنا لأمانة العلاقات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية اجتماع لجنة اختيار القيادات برئاسة د.عاصم الجزار رئيس الحزب، واختيار الدكتور هاني حنا نعمة الله عضو مجلس الشيوخ أمينا لأمانة العلاقات الخارجية بحزب الجبهة الوطنية.

وأخطر الحزب لجنة شؤون الأحزاب بالاختيار، والذي تم بناء على معايير محددة وواضحة منها الاطلاع على خبرات وتاريخ العمل العام للدكتور هاني حنا؛ وأيضا بعد مراجعة اللائحة الأساسية للحزب والقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته