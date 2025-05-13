شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" تُقر موازنة الهيئة الوطنية للصحافة للعام المالى 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر

أقرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص الهيئة الوطنية للصحافة.

وشهد الاجتماع حضور عدد من ممثلي الهيئة الوطنية للصحافة، من بينهم الأستاذ علاء ثابت وكيل الهيئة، والدكتور أحمد مختار مستشار لجنة الاستثمار، ومروة السيسي الأمين العام، ووليد أمين رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، وعادل الحسيني رئيس إدارة الموازنة بالهيئة.

وخلال كلمته، أوضح علاء ثابت، أن الهيئة الوطنية للصحافة تعمل في ظل تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع سعر الصرف، مشيراً إلى أن الهيئة كيان خدمي غير ربحي، لكنها تسعى جاهدة لتطوير أدواتها لتكون قادرة على المنافسة، من خلال اعتماد آليات حديثة مشابهة لما تتبعه المؤسسات الإعلامية العالمية في الوصول إلى الجمهور.

وقد وافقت اللجنة على مشروع موازنة الهيئة، مع إصدار توصية بزيادة المخصصات المالية المطلوبة ضمن الباب الرابع "بند جار" ليصبح المعتمد المالي 660 مليون جنيه للعام المالي 2025/2026، وذلك دعمًا لجهود الهيئة في مواجهة التحديات واستمرار تقديم خدماتها الإعلامية.