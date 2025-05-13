ولي العهد يستقبل ترامب في زيارة ترسم ملامح الشراكة المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - في استقبال رسمي يعكس عمق العلاقات بين البلدين، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، صباح الثلاثاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب فور وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في مستهل أولى زياراته الخارجية ضمن ولايته الرئاسية الثانية.

وحطّت طائرة "إير فورس وان" الرئاسية في تمام الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت الرياض، ترافقها مقاتلات سعودية من طراز F-15، في عرض جوي احتفالي عبّر عن حفاوة الاستقبال الرسمي.

وخلال استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار، تبادل ولي العهد والرئيس الأميركي أطراف الحديث في أجواء ودية، وتناولا القهوة السعودية، في مشهد جسّد متانة العلاقات الثنائية.

وكان مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، قد عبّر عن ترحيبه بالزيارة خلال اجتماعه الإثنين، مؤكداً تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تعميق الشراكة الاستراتيجية وتحقيق المصالح المشتركة.

الرئيس ترامب وصف جولته، التي تشمل أيضاً الإمارات وقطر، بأنها "تاريخية"، مؤكداً خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض قبيل مغادرته، أن هذه الجولة تمثل امتداداً لنهج بدأه منذ ولايته الأولى، حين اختار المملكة كوجهته الأولى في مايو 2017، في زيارة شهدت توقيع اتفاقيات كبرى مع القيادة السعودية.

وتأتي زيارة ترامب بعد محادثات أميركية روسية استضافتها الرياض في فبراير الماضي، والتي وصفها الرئيس الأميركي بـ"الناجحة جداً"، موجهاً شكره للمملكة، وللأمير محمد بن سلمان شخصياً، على رعاية هذه المحادثات ضمن فعاليات قمة "الأولوية" التي نظّمتها مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد أشار في لقائه بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إلى وجود ملفات إقليمية ودولية تحتاج إلى حوار معمّق بين الرياض وواشنطن، ما يُعزز أهمية الزيارة الحالية في سياق التحولات الجيوسياسية.