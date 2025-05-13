أيوب زارت وزير الأشغال وشكرت له تلبيته لمطالب وحاجات قضاء جزين

شكرت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب لوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني "تلبيته لمطالب وحاجات قضاء جزين من المشاريع المخصصة له والتي بدأنا الاعداد لها مع الوزير السابق علي حميه".

وقدّرت في بيان "متابع رسامني تنفيذ هذه الملفات وتلزيمها ووضعها على سكة التنفيذ، بالاضافة الى سعيه لتخصيص قضاء جزين بمشاريع إضافية"، منوهة بـ"طريقة التعاطي التي يعتمدها رسامني والعمل بجدية وشفافية لإرساء سياسة الانماء المتوازن في جميع المناطق اللبنانية".

وأشارت أيوب الى ان" الطرق التي هي قيد التنفيذ : وادي بعنقودين ، المحاربية، كفرفالوس، وادي الليمون ، أنان، مزرعة المطحنة ، بسري، عاراي -بحنين، ⁠زحلتي- الرمانة وجزين - عاراي. اما الطرقات التي انتهت ملفاتها وهي قيد التلزيم فهي طريق الحسانية وطريق زحلتي وعين المير، بيصور".