شكرت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب لوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني "تلبيته لمطالب وحاجات قضاء جزين من المشاريع المخصصة له والتي بدأنا الاعداد لها مع الوزير السابق علي حميه".
وقدّرت في بيان "متابع رسامني تنفيذ هذه الملفات وتلزيمها ووضعها على سكة التنفيذ، بالاضافة الى سعيه لتخصيص قضاء جزين بمشاريع إضافية"، منوهة بـ"طريقة التعاطي التي يعتمدها رسامني والعمل بجدية وشفافية لإرساء سياسة الانماء المتوازن في جميع المناطق اللبنانية".
وأشارت أيوب الى ان" الطرق التي هي قيد التنفيذ : وادي بعنقودين ، المحاربية، كفرفالوس، وادي الليمون ، أنان، مزرعة المطحنة ، بسري، عاراي -بحنين، زحلتي- الرمانة وجزين - عاراي. اما الطرقات التي انتهت ملفاتها وهي قيد التلزيم فهي طريق الحسانية وطريق زحلتي وعين المير، بيصور".
كانت هذه تفاصيل خبر أيوب زارت وزير الأشغال وشكرت له تلبيته لمطالب وحاجات قضاء جزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.