أشارت "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا"، إلى أنّ "بعد ورود معلومات إليها تفيد بالعثور على رفات بشريّة في جرود عرسال، وتواصلها مع الجهات القضائيّة والأمنيّة المعنيّة، توجّه وفد منها يوم السّبت الماضي إلى الموقع، بالتّنسيق مع الجهات الأمنيّة والقضائيّة المختصّة، في حضور فريق من الأدلة الجنائيّة وطبيب شرعي".
وأوضحت في بيان، أنّه "تمّت معاينة الموقع، والاستماع إلى الشّهود، والاجتماع بالقوى الأمنيّة، والتّواصل مع النّيابة العامّة الاستئنافيّة في البقاع، الّتي أصدرت إشارةً بحفظ الموقع المذكور وختمه بالشّمع الأحمر وتأمين حمايته من القوى الأمنيّة؛ وذلك بناءً على طلب الهيئة"، مؤكّدةً "أنّها ستتابع الموضوع وتتّخذ الإجراءات الّتي تدخل ضمن صلاحيّاتها، وفقًا لأحكام القانون 105/2018".
كانت هذه تفاصيل خبر "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا": النيابة العامة أمرت بحفظ موقع الرفات البشرية في عرسال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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