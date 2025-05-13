الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيًاً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني الى ان "طقسا ربيعيا متقلبا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط بسبب تأثير منخفض جوّي محدود الفعالية مركزه البحر الأسود يؤدي إلى إنخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة حتى صباح يوم الخميس حيث يستقر تدريجياً، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة يوم الجمعة بكتل هوائية حارة مصدرها مصر تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وتبلغ ذروتها يوم السبت فتلامس درجات الحرارة الـ34 درجة على الساحل ويستمر تأثيرها حتى بعد ظهر الأحد".

ولفت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئيًاً إلى غائم أحيانًا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكّل معها الضباب الكثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة، كما تنشط الرياح وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة مع احتمال حدوث برق ورعد خلال الليل خاصة في المناطق الجنوبية مع امكانية تساقط حبات البرد".

وذكرت أن "طقس الأربعاء غائم جزئيًاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة جنوب البلاد فترة قبل الظهر كما تنشط الرياح أحياناًُ، يستقر الطقس تدريجياً خلال اللليل و يتحوّل إلى قليل الغيوم".

واوضحت ان "طقس الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، يتحول خلال الليل الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة"، مضيفة أن "طقس الجمعة قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية".