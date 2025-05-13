أعرب النّائب ميشال موسى، عن تنديده بـ"موجة إطلاق النّار، ابتهاجًا بنتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في عدد من المناطق اللّبنانيّة، وما تسبّبت به من ضحايا وإصابات وأضرار وإقلاق راحة".
وطالب في تصريح، بـ"تنفيذ القانون الّذي أقرّه مؤخّرًا مجلس النّواب، والّذي ينصّ على تشديد العقوبات"، داعيًا إلى "ملاحقة المخالفين وتعقّبهم، وسوقهم أمام العدالة من أجل محاسبتهم وجعلهم عبرة لسواهم". وحضّ المواطنين على "نبذ مثل هذه العادات المؤذية والبعيدة عن الحضارة الّتي يتغنّى بها كل لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر موسى ندد بموجة إطلاق النار ابتهاجًا: لملاحقة المخالفين وسوقهم أمام العدالة ومحاسبتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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