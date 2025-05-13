"النشرة": المستقبل في انتخابات صيدا... على مسافة واحدة من المرشحين

أكّدت مصادر تيّار "المستقبل" لـ"​النشرة​"، أنّ التيّار سيلتزم بقرار رئيس التيّار ​سعد الحريري​، بعدم المشاركة في ترشيح أو دعم أي مرشّح أو لائحة فيما يتعلّق بالانتخابات البلديّة في مدينة صيدا.

وأبلغت المصادر أنّ "التيّار الأزرق سيكون على مسافة واحدة من جميع المرشّحين واللّوائح، في إطار المعركة الدّيمقراطيّة الّتي ستجري يوم السّبت في 24 أيّار الحالي"، موضحةً أنّ "تيار المستقبل سيترك لجمهوره والمؤيّدين له والمقرّبين منه، حريّة اختيار من يرونه مناسبًا من المرشّحين الّذين يعبّرون عنهم".

وأشارت إلى أنّ "التيّار، وبعد صدور النّتائج، سيبارك للفائزين ويعلن اليد الممدودة للتّعاون معهم، لما فيه مصلحة المدينة وتطويرها وإنماؤها".