قوى الأمن: تدابير سير على أوتوستراد صوفر- المديرج لغاية صباح الأحد بسبب أشغال

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "إحدى الشّركات المتعهّدة باشرت تنفيذ أشغال على أوتوستراد صوفر- المديرج، وذلك لغاية السّاعة 9,00 من صباح تاريخ 2025-05-14".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع مرور السّير على أوتوستراد صوفر- المديرج بالاتجاهين، وتحويله إلى طريق صوفر الدّاخليّة"، وطلبت من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الدّاخلي، وبلافتات السّير التّوجيهيّة الموضوعة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".