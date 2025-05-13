قوى الأمن: تدابير سير على أوتوستراد صوفر- المديرج لغاية صباح الأحد بسبب أشغال

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "إحدى الشّركات المتعهّدة باشرت تنفيذ أشغال على أوتوستراد صوفر- المديرج، وذلك لغاية السّاعة 9,00 من صباح تاريخ 2025-05-14".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع مرور السّير على أوتوستراد صوفر- المديرج بالاتجاهين، وتحويله إلى طريق صوفر الدّاخليّة"، وطلبت من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الدّاخلي، وبلافتات السّير التّوجيهيّة الموضوعة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
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