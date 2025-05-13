انتخاب مروان شحادة رئيسًا لبلدية مزبود

انتُخب في مكتب قائمقام الشّوف مارلين قهوجي، مروان أحمد شحادة رئيسًا للمجلس البلدي في بلدة ​مزبود​، ووليد سامي سليمان نائبًا للرّئيس في الفترة الأولى مداورةً مع العضو البلدي مهدي مصطفى يونس، الّذي سيُنتخب نائبًا للرّئيس في السّنوات الثّلاثة الأخرى من ولاية المجلس البلدي، بناءً على اتفاق مع شحادة.

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