اعلان لائحة "الوفاء بيجمعنا" في بلدة رعيت قضاء زحلة برئاسة ضاهر قازان

اُعلنت لائحة "الوفاء بيجمعنا" في بلدة رعيت قضاء زحلة برئاسة ضاهر قازان وتضم: وليد إبراهيم فريجة، فانيسا إلياس ابو حيدر، برنا جميل حداد عبدو، غوى ايلي صليبا، وليم جرجس فريجة، ايليدا الياس قعزان، جرجس شحادة ابو نعوم، اسعد سهيل فريجة، ربيع منير قازان، سليم طوني سكاف، ايلي فوزي عبدو.
وتشكل السيدات 33% من أعضاء اللائحة.
وفي سياق متصل أُعلن ايضاً في رعيت عن لائحة المخاتير وتضم المختارين: فؤاد أحمد فريجة وكابي خليل عبدو والعضو الاختياري غنيم فهد قازان.
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