أعرب الرّئيس السّابق للحزب "التقدّمي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط​، في تصريح، عن تقديره عاليًا "الجهود الّتي يبذلها ولي العهد السّعودي محمد بن سلمان، بهدف تعزيز استقرار المنطقة العربيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: نقدر عاليًا جهود ولي العهد السعودي لتعزيز استقرار المنطقة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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