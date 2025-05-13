مسؤول قبرصي: سوريا تسلّمت 60 مواطنا حاولوا العبور بحرا إلى قبرص

أعلن نائب وزير الهجرة القبرصي نيكولاس يوانيدس أن "سوريا تسلّمت بموجب اتفاقية ثنائية مع الحكومة القبرصية 60 مواطنا تم اعتراضهم أثناء محاولتهم العبور بحرا إلى قبرص".

وأوضح أن "هناك زيادة في أعداد القوارب التي تحمل مهاجرين من سوريا إلى قبرص مقارنة بالسنوات السابقة بعد أن كانت تنطلق أساسا من لبنان".

وبين يوانيدس أن السلطات القبرصية تحاول بالتعاون مع نظيرتها في سوريا لمحارية المهربين الذين ينقلون أفرادا للعمل سريا في قبرص.

وذكر أن "الحكومة القبرصية قررت عدم منح اللجوء تلقائيا للمهاجرين السوريين وستدرس طلباتهم بشكل فردي وفقا للمعايير الدولية والأوروبية".