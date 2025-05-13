"حماس": عودة ألكسندر كانت نتيجة للاتصالات مع أميركا وجهود الوسطاء وليس بسبب العدوان الإسرائيلي

شددت حركة "حماس"، في بيان، على أنّ عودة الأسير الأميركي الإسرائيلي المفرج عنه عيدان ألكسندر "كان نتيجة للاتصالات الجادة مع الإدارة الأميركية وجهود الوسطاء وليس بسبب العدوان" الإسرائيلي.

وأوضحت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "يضلل شعبه وفشل في استعادة أسراه عبر العدوان والمفاوضات الجادة وصفقة التبادل هما السبيل لإعادة الأسرى ووقف الحرب".

وأمس، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجندي الإسرائيلي، الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر والذي أفرجت عنه كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الاثنين، رفض مقابلة بنيامين نتانياهو.

في وقت سابق من اليوم، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ ​عيدان ألكسندر​ تحدث مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ من مستشفى إيخيلوف عبر هاتف المبعوث الأميركي ​ستيف ويتكوف​، حيث قال: "عودة ألكسندر تلهم كثيرين وأتيحت لنا فرصة التحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وملتزمون بإعادة كل الأسرى".

وعند وصوله إلى ساحة الأسرى في تل أبيب للقاء عائلات الأسرى الإسرائيليين، قال ويتكوف "نأمل أن يكون الإفراج عن عيدان ألكسندر بارقة أمل للجميع".

وردًا على سؤال بشأن الإفراج المفاجئ عن ألكسندر، أجاب ويتكوف: "كإسرائيلي ينبغي أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مسرورا"، مضيفًا "هذه لحظة مهمة لإعادة الأسرى من غزة وعلى نتانياهو استثمارها".