وصول 9 أسرى فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل إلى دير البلح وسط غزة

أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، عن وصول 9 أسرى فلسطينيين محررين أفرجت عنهم إسرائيل إلى مستشفى "شهداء الأقصى" بدير البلح وسط قطاع غزة.

وكانت قد أفرجت السلطات الإسرائيلية، عن 9 أسرى من قطاع غزة، وجميعهم اعتقلوا خلال الحرب المتواصلة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023.

واعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف و700 مواطن في الضّفة، بما فيها القدس، منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى جانب الآلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطينيي عام 1948.

وتصاعدت بالتزامن مع ذلك وبشكل غير مسبوق، عمليات التعذيب التي مورست ضد المعتقلين وفقاً لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة.