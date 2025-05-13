الاتحاد الأوروبي: سنطالب بالتخلي عن الغاز الروسي حتى بعد تحقيق السلام في أوكرانيا

اشار مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنيسن الى أن "المفوضية الأوروبية ستستمر في مطالبة دول الاتحاد بالتخلي عن موارد الطاقة الروسية حتى بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا".

ولدى وصوله إلى الاجتماع غير الرسمي لوزراء طاقة الاتحاد الأوروبي في بولندا، قال يورغينسن ردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد الأوروبي ينوي شراء الغاز الروسي في حالة وقف إطلاق النار في أوكرانيا: "قدمت المفوضية الأوروبية خطة للتخلي عن موارد الطاقة الروسية. لقد أرسلنا إشارة واضحة بأننا لا نريد شراء أي جزيء من الموارد الروسية، بغض النظر عن أي مفاوضات أخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بأوكرانيا".

وقدمت المفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي خطة للتخلي الكامل للاتحاد الأوروبي عن موارد الطاقة الروسية، وخاصة الغاز الطبيعي المسال والوقود النووي، بحلول نهاية عام 2027. ويتعين الآن على دول الاتحاد الأوروبي الموافقة على هذه الخطة.