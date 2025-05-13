الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على بلدة في دونيتسك شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بأنّ الجيش الروسي سيطر على بلدة ميروليوبوفكا في دونيتسك شرقي أوكرانيا، وذلك في ظل جهود لعقد محادثات روسية أوكرانية مباشرة في تركيا.

وفي وقت سابق، قال مستشار رئاسي أوكراني، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين فقط لإجراء محادثات في تركيا، الخميس المقبل، مشيراً إلى أنه "لن يجتمع مع أعضاء آخرين من الوفد الروسي".

وكان زيلينسكي قد أعرب عن استعداده للقاء بوتين في إسطنبول، لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب، فيما عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانضمام لمحادثات السلام الأوكرانية الروسية المقترحة.

ولم توضح روسيا ما إذا كانت تخطط لحضور المحادثات، أو على أي مستوى، لكن وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، بحث مع نظيره التركي هاكان فيدان، الاثنين، اقتراح بوتين، لإجراء محادثات روسية أوكرانية مباشرة هذا الأسبوع في تركيا.