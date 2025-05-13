اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية سام وربيرغ من الرياض، الى أن "في هذه الزيارة تنسيق وتعاون في مجالات مهمة في السعودية كما في الدوحة وابو ظبي وتركيز من الرئيس الاميركي دونالد ترامب على ملف الامن والاستقرار في المنطقة والتعاون الاقتصادي والاجتماعي والذكاء الاصطناعي".
ولفت في حديث لقناة الـ'LBCI، الى ان "ترامب سيتحدث مع ولي العهد السعودي في موضوع الحرب في غزة والمبعوث الاميركي للشرق الاوسط ستيف ويتكوف سيستمرّ في المفاوضات مع قطر ومصر من اجل نهاية هذه الحرب ونقوم بالتنسيق مع الدول في المنطقة".
واكد أن "هناك تغييرات جذريّة في لبنان مع الرئيس جوزاف ون والحكومة الجديدة، أميركا لديها الامكانية للتواصل مع المسؤولين يومًا بيوم وساعة بساعة والاصغاء الى احتياجاتهم وجديدهم وشكواهم"، مشددا على اننا "نبحث عن افضل امكانية لدعم الجيش اللبناني الذي يجب ان يبسط سيطرته على كلّ شبر من لبنان ونبحث مع الحكومة في انواع الدعم الاقتصادي الذي تحتاجه".
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الخارجية الاميركية من الرياض: نبحث في دعم الجيش اللبناني وبأنواع الدعم الاقتصادي الذي تحتاجه الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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