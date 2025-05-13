ترامب وصل إلى قصر اليمامة في الرياض لاجراء محادثات ثنائية مع بن سلمان

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى قصر اليمامة في الرياض، حيث سيقوم بإجراء محادثات ثنائية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأقيمت عند الوصول إلى القصر مراسم استقبال رسمية، وذلك بعد أن وصل الرئيس الأميركي في وقت سابق إلى مطار الرياض، في مستهل جولة خليجية تستمر أياما عدة وتشمل أيضا الإمارات وقطر، ساعيا إلى إبرام صفقات تجارية، مع إدراكه صعوبة التوصل إلى اتفاقيات بشأن أبرز النزاعات في الشرق الأوسط.

وكان ولي العهد السعودي، في استقبال ترامب على مدرج المطار حيث تعانق الزعيمان وتبادلا أطراف الحديث قبل أن يدخلا ردهة الاستقبال في القاعة الملكية بالمطار رفقة مسؤولين كبار من البلدين.

وحطت الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" في الرياض حوالى الساعة 9:50 صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب البث المباشر، ورافقتها مقاتلات اف-15 سعودية قبيل هبوطها.