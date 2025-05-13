الرئيس عون: ما يشجّع على عودة المستثمرين ولا سيّما الخليجيين منهم هو استعادة الثقة بلبنان

أشار رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال استقباله في قصر بعبدا وفد مجلس رجال الأعمال اللبناني السعودي، إلى "أنني لمست في لقاءاتي مع قادة دول الخليج التي زرتها حتى الآن، محبتهم للبنانيين وتقديرهم لمساهماتهم في نهضة هذه الدول، والتزامهم بالقوانين والأنظمة، ما يعكس صورة مشرقة عن لبنان واللبنانيين في دول مجلس التعاون الخليجي".
وأوضح أنّ "ما يشجّع على عودة المستثمرين، ولا سيّما الخليجيين منهم، هو استعادة الثقة بلبنان، وهذا ما نعمل عليه بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة. أما الإصلاحات التي أُقِرّت وتلك التي ستُقَرّ، فهي المدخل الطبيعي لعودة هذه الثقة".
إلى ذلك، قال رئيس الجمهورية أمام وفد الاتحاد اللبناني البرازيلي إنّ "الانتشار اللبناني يُشكّل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وحضور المنتشرين في الخارج ساهم في صمود اللبنانيين في الداخل".
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