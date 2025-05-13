شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإعلام بمجلس النواب تقر موازنة المجلس الأعلى للإعلام للعام المالي 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر

وافقت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، على موازنة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للعام المالي 2025/2026، وذلك خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة مشروعي قانونين بشأن ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالمجلس.

من جانبه، أكد المستشار ياسر المعبدي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً متزايداً بدعم الإعلام الرسمي، في إطار حرصها على ضبط المشهد الإعلامي ومواجهة التحديات المرتبطة بتطورات الساحة الإعلامية.

وأشار المعبدي إلى أن المجلس بدأ دراسة ملف الدراما التليفزيونية بالتعاون مع وزارة الثقافة، بصفتها الجهة المختصة بمراجعة الأعمال الفنية عبر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، وتنعقد بشكل أسبوعي بهدف وضع أطر تنظيمية واضحة للأعمال الدرامية قبل عرضها.

كما كشف الأمين العام أن المجلس يعتزم التوسع في تنظيم العمل الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال رؤية تشريعية متكاملة، تسعى إلى ضمان التوازن بين حرية التعبير وضوابط المهنة، بما يتماشى مع المتغيرات التكنولوجية والإعلامية الحديثة.