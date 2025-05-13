شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة النواب يطالب وزارة الشباب والرياضة تحسين مستوى تنفيذ المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

انتقد النائب مصطفى سالم، وكيل خطة النواب، أداء وزارة الشباب والرياضة فى ما يتعلق بالإنشاءات، وضرب مثلا بذلك في ما يتم بإنشاء الملاعب بأندية شطورة مركز طهطا والمدمر مركز طما بمحافظة سوهاج، حيث أكد أن تلك الملاعب بدء العمل بها منذ عام 2015 وعرضنا مشكلتها علي وزير الشباب والرياضة منذ عدة سنوات، والذي أكد على سرعة الانتهاء منها وفق جدول زمني إلا أنه لم يتم البدء فيها حتى الآن.

وأكد الدكتور إيهاب الابياري، ممثل الوزارة، أنه سيتم الانتهاء من حل جميع المشاكل المتعلقة بها وبدء التنفيذ قريبا، وقد طالبة النائب مصطفي سالم بتحديد ميعاد لذلك، ورد ممثل الوزارة خلال أسابيع سيتم إبلاغكم بحل المشكلة.

وقد أضاف سالم، أن هناك ملاعب لم يتم تجديدها منذ سنوات عديدة، وتقدمنا بمشكلتها للوزارة وضرب مثلا بمركز شباب مدينة طما، ولم يتم أيضا حل المشكلة، وهناك العديد من الأندية بمحافظة سوهاج خاصة مراكز طما وطهطا وجهينة وعليها مديونيات مستحقة، وتكتفي الوزارة بالدعم العادي لتلك الأندية ولا تدعمها بدعم اضافي لحل تلك المشكلات وسداد المديونيات مؤكدا ضرورة سرعة قيام الوزارة بحل تلك المشكلات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة البرامج والأداء 2025/2026 لديوان عام وزارة الشباب والرياضة.

وتابع سالم:" الوزارة تقوم بدراسة مشاكل مراكز الشباب والرد عليها وعلى أعضاء مجلس النواب بتزويد تلك المراكز بالاحتياجات الفعلية لها دون الالتزام بما تم الرد رسميا به، مشيرا إلي أهمية قيام الوزارة بتحسين أدائها بشكل أفضل من ذلك خلال الفترة الحالية.