شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام: الدولة تولى اهتماماً بالإعلام.. وبدل الصحفيين وصل 27 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار ياسر المعبدي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بدعم الإعلام الرسمي، مشيراً إلى أن بدل التدريب والتكنولوجيا المُخصص للصحفيين بلغ حالياً 3900 جنيه، ويُصرف من خلال نقابة الصحفيين، وذلك في إطار جهود تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالمجال.

جاء الاجتماع برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك لمناقشة مشروعي قانونين بشأن ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 فيما يخص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضح المعبدي، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، أن هذا البدل تم إقراره عام 1975 بقيمة 300 جنيه فقط، وجرى زيادته تدريجياً حتى بلغ 3900 جنيه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى أن قيمة الاعتمادات المالية المُخصصة للبدل وصلت إلى 27 مليون جنيه.

وأشار المعبدي إلى أن الاعتمادات المالية التي أُدرجت ضمن الموازنة جاءت متوافقة مع متطلبات المجلس، مشدداً على أن الدولة حريصة على دعم الإعلام الرسمي وتعزيز دوره، كما أكد أن المجلس يسعى لتطبيق القانون من أجل ضبط المشهد الإعلامي ومعالجة التجاوزات، وهو ما أسفر عن انخفاض ملحوظ في حجم المخالفات الإعلامية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيضطلع بدور أكبر في تنظيم المحتوى الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار السعي لحماية الرأي العام من المعلومات المضللة، والحد من التجاوزات الرقمية التي تؤثر على استقرار المجتمع.