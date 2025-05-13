ترمب: إعلان حماس عزمها الإفراج عن عيدان ألكسندر "بادرة حسن نية"

القاهرة - كتب محمد نسيم - أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بإعلان حماس عزمها الإفراج عن الرهينة الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر في غزة ، معرباً عن أمله بإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء القتال.

وكتب ترمب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا ممتن لكل من ساهم في تحقيق هذا النبأ التاريخي"، واصفا الإفراج عن الرهينة بأنه "بادرة حسن نية"، مضيفاً: "نأمل أن تكون هذه أولى الخطوات الأخيرة اللازمة لإنهاء هذا النزاع الوحشي".

من جهة أخرى، رحبت مصر وقطر بإعلان الحركة الفلسطينية موافقتها على الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي الأميركي، في إطار محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ووصف بيان مشترك للبلدين اللذين أديا مع الولايات المتحدة دور وساطة بين حماس وإسرائيل، التطوّر بأنه بادرة حسن نية وخطوة مشجعة لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات بشكل آمن ودون عوائق لمعالجة الأوضاع المأسوية في القطاع.

المصدر : وكالات