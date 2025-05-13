شرطة لندن فتحت تحقيقا بعد اندلاع حريق في منزل رئيس الوزراء

فتحت شرطة لندن تحقيقا غداة حريق اندلع ليل الأحد في منزل رئيس الوزراء كير ستارمر شمالي العاصمة وتسبّب بأضرار في مدخل العقار.

وهذا المنزل الواقع في كينتيش تاون عاش فيه ستارمر لحين تسلّمه رئاسة الوزراء في تموز وانتقاله للإقامة في داونينغ ستريت.

وامس، ذكرت شرطة العاصمة لندن في بيان إنّها "تلقّت من فرق الإطفاء في الساعة 1:35 صباحا (00:35 ت غ) بلاغا بشأن هذا الحريق".

واوضحت أنّ "عناصر من قوة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة يحقّقون في الحريق بصورة احترازية ولأنّ العقار مرتبط بشخصية عامة رفيعة المستوى"، لافتة الى أنّ "التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق".

وتسبّب الحريق بأضرار في مدخل العقار، لكنّ أحدا لم يُصب بأذى، بحسب الشرطة.