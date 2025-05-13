سلطات الولايات المتحدة وافقت على بيع الإمارات مروحيات عسكرية بأكثر من مليار دولار

أعلنت الإدارة الأميركية أنّ "الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لبيع الإمارات العربية المتّحدة ستّ طائرات هليكوبتر من طراز شينوك ومعدّات عسكرية أخرى في صفقة تقدّر قيمتها بنحو 1.4 مليار دولار.
واشارت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان، الى أنّ هذه الصفقة "ستساهم في السياسة الخارجية الأميركية والأمن القومي من خلال تعزيز أمن شريك إقليمي مهم".
وأضافت أنّ "دولة الإمارات العربية المتحدة شريك أساسي للولايات المتحدة في تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط".
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي غادر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب واشنطن للقيام بجولة شرق أوسطية تشمل السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.
وتنطوي رحلة ترامب هذه على دلالات اقتصادية يأمل أن تكون غنية بعقود اقتصادية ضخمة يرجح أن تتراوح من الدفاع إلى الطيران، بما في ذلك في قطاعي الطاقة والذكاء الاصطناعي، وكذلك أيضا بحلول سياسية بشأن إيران وغزة.
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