الرئيس الصيني تعهّد توفير قروض بقيمة 9.2 مليار دولار لدول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي

تعهّد ​الرئيس الصيني​ شي جينبينغ توفير قروض بقيمة 9.2 مليار دولار لدول ​أميركا اللاتينية​ و​البحر الكاريبي​، وذلك في خطاب ألقاه أمام منتدى إقليمي مهمّ في بكين.

واشار شي في خطاب ألقاه في افتتاح ​منتدى الصين​-​مجموعة دول أميركا اللاتينية​ ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) الى أنّ "من أجل دعم التنمية في دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ستقدم الصين قرضا بقيمة 66 مليار يوان صيني (9.2 مليار دولار)".

وأضاف أنّه "من خلال الوحدة والتعاون فحسب يمكن للدول حماية السلام والاستقرار العالميين وتعزيز التنمية والازدهار في شائر أنحاء العالم"، مدينا "التنمر والهيمنة" في هجوم مبطن على الولايات المتحدة.

وعزّزت بكين في السنوات الأخيرة تعاونها الاقتصادي والسياسي مع دول أميركا اللاتينية وحضّت على تشكيل جبهة موحّد ضدّ ​الرسوم الجمركية​ الأخيرة التي فرضها الرئيس الاميركي دونالد ترامب.